В Ярославле водитель Kia врезался в столб и погиб

16 ноября 2025 года в Ярославле на улице Спартаковской произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: УМВД России по Ярославской области

В 23:55 водитель Kia Sportage, мужчина 1961 года рождения, не справился с управлением и врезался в опору городского освещения. Машина двигалась со стороны улицы Панфилова в направлении улицы Здоровья. Водитель скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Госавтоинспекция Ярославской области расследует обстоятельства происшествия. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области днем 17 ноября прогнозируются снег и гололед, власти просят водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.

Антон Голицын