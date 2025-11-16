В Ярославской области обещают сильный снег и гололед
В Ярославской области днем 17 ноября прогнозируются сильный снег и гололедица. Об этом предупреждает министерство региональной безопасности.
Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля
При осадках ухудшится видимость, возможно налипание мокрого снега и снежный накат. Неблагоприятная погода сохранится до конца суток 17 ноября.
«Пешеходы, будьте аккуратны, передвигаясь по улицам и дорогам. Водители, соблюдайте скоростной режим»,— обратились в министерстве.