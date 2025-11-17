Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Розница добивается снижения порога выручки при уплате НДС

Управляющий директор Российского совета торгцентров (РСТЦ) Олег Войцеховский попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина смягчить для розничного бизнеса переход к обязательной уплате НДС. Господин Войцеховский предупредил, что с принятием поправок для предпринимателей разом подорожают многие услуги — в том числе клининга, безопасности и техобслуживания.

Свою инициативу он привел в письме от 6 ноября (его копия есть у “Ъ”). Управляющий директор РСТЦ предлагает отказаться от резкого снижения порога годовой выручки выведенных из-под НДС организаций и ИП с 60 млн до 10 млн руб. в пользу поэтапного. На 2026 год он считает целесообразным установить планку 40 млн руб., на 2027-й — 25 млн руб., на 2028-й — 10 млн руб.

Предложение снизить порог выручки с 60 млн до 10 млн руб. для компаний, которые при применении упрощенной системы налогообложения могут не платить НДС,— часть бюджетного пакета Минфина, внесенного в правительство в сентябре. Он уже принят в первом чтении. Изменения в законодательстве могут затронуть существенную долю арендаторов торгцентров: до 30% ритейлеров и более 50% поставщиков услуг, подсчитали в РСТЦ.

В начале ноября премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что для небольших и средних предприятий порог будет снижаться постепенно, но приводил более жесткую шкалу. В 2026 году он может составить 20 млн руб., в 2027-м — 15 млн руб., в 2028-м — 10 млн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Трудности перехода».

