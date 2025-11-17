Трудности перехода

Розница через Российский совет торгцентров пытается убедить власти установить мягкий переходный период при снижении с 60 млн до 10 млн руб. максимального порога выручки, при котором розничные ИП и организации могут не платить НДС. Введение меры бизнес предлагает растянуть на три года. Резкий переход может снизить рентабельность розничного бизнеса, приведя к уходу с рынка части игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Управляющий директор Российского совета торгцентров (РСТЦ) Олег Войцеховский обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой смягчить для розничного бизнеса переход к обязательной уплате НДС. Об этом говорится в письме общественника от 6 ноября (его копия есть у “Ъ”). Господин Войцеховский предлагает отказаться от резкого снижения порога годовой выручки выведенных из-под НДС организаций и ИП с 60 млн до 10 млн руб. в пользу поэтапного. На 2026 год он считает целесообразным установить планку 40 млн руб., на 2027-й — 25 млн руб., на 2028-й — 10 млн руб. В Госдуме и Минфине “Ъ” не ответили.

Предложение снизить порог выручки с 60 млн до 10 млн руб. для компаний, которые при применении упрощенной системы налогообложения могут не платить НДС,— часть бюджетного пакета Минфина, внесенного в правительство в конце сентября. Сейчас он рассматривается в Госдуме и принят в первом чтении.

Меру по снижению порога по уплате НДС в Минфине объясняли необходимостью борьбы с дроблением бизнеса. В министерстве подсчитали, что в результате реформы доля плательщиков НДС в секторе малого и среднего бизнеса возрастет с 3,6% до 15%. В начале ноября премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что для небольших и средних предприятий порог будет снижаться постепенно, но приводил более жесткую шкалу. В 2026 году он может составить 20 млн руб., в 2027-м — 15 млн руб., в 2028-м — 10 млн руб.

Изменения в законодательстве могут затронуть существенную долю арендаторов торгцентров: до 30% ритейлеров и более 50% поставщиков услуг, подсчитали в РСТЦ. Устойчивость этого бизнеса и так считается невысокой. 90% несетевых заведений общепита закрываются менее чем через год работы, не достигнув самоокупаемости. В Институте развития предпринимательства и экономики говорят, что выживаемость малых предприятий офлайн-торговли примерно на 30–50% ниже, чем в среднем для МСП. Вице-президент Союза торгцентров Павел Люлин наиболее уязвимыми считает «острова» в торгцентрах, небольшие несетевые мастерские, точки общепита и бытовых услуг, маленькие магазины одежды, обуви и подарков.

Олег Войцеховский поясняет, что с принятием поправок для предпринимателей разом подорожают многие услуги: клининга, безопасности, техобслуживания и т. п. Это приведет к росту цен в торговле, дополнительно снизив конкурентоспособность. Эксперт не исключает, что многие игроки будут вынуждены закрыться и только в торговых центрах могут быть потеряны около 1,2 млн рабочих мест. Плавное повышение налоговой нагрузки снизит драматичность регуляторных изменений, не сомневается руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.

Некоторые отрасли ранее уже смогли получить послабления в рамках первоначального сценария бюджетного пакета. Представителям IT-индустрии удалось отстоять льготу по НДС на реализацию российского программного обеспечения, сохранить планируемые льготы по страховым взносам, напоминает старший юрист практики налогового права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Игорь Ткач. Хотя подобный сценарий для других сегментов он считает маловероятным. Юрист напоминает, что основной фокус изменений в части повышения фискальной нагрузки направлен на балансировку доходов и расходов бюджета.

Хотя Павел Люлин рассчитывает, что участники рынка недвижимости еще могут получить льготы по социальным взносам МСП. Эта мера носит более выраженный социальный характер, позволяя сохранить уровень зарплат, отмечает он.

Дарья Андрианова