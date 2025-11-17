Дорожники Ленобласти показали ход работ по строительству новой развязки в Кудрово

Под Петербургом продолжаются работы по строительству новой транспортной развязки в Кудрово. В настоящий момент они вышли на новый этап. Кадры, сделанные на объекте до начала первых ноябрьских снегопадов, показали в комитете дорожного хозяйства Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дорожный комитет Ленобласти Фото: Дорожный комитет Ленобласти

На сегодняшний день на строительстве развязки уже выполнены работы по переустройству инженерных сетей (тепловой, газо- и водоснабжения), также переключены сети электроснабжения и сетей связи, отмечается в сообщении.

Также в этой локации сейчас ведется строительство подземного пешеходного перехода, продолжаются работы по устройству переходно-скоростных полос на Мурманском шоссе.

До конца года подрядчик планирует переключение движения транспортных средств и пешеходов с Промышленной улицы на Кудровский проезд, уточнили в дорожном комитете.

Прежде «Ъ Северо-Запад» писал, что завершить основные работы по строительству транспортной развязки в Кудрово предполагается до конца 2025 года.

Андрей Цедрик