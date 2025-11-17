В Дзержинском районе Ярославля остановлено трамвайное движение

В Дзержинском районе Ярославля из-за повреждения кабеля приостановлено движение трамваев и изменены маршруты троллейбусов. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Поврежден кабель, питающий тяговую подстанцию. Троллейбусные маршруты № 7 («Улица Волгоградская – Октябрьская площадь») и № 8 («Улица Волгоградская – Торговый переулок») временно следуют по Тутаевскому шоссе до конечной остановки «Фабрика Красный Перевал».

Специалисты АО «ЯрГЭТ» уже начали ремонтные работы. Планируется восстановить движение электротранспорта до 23:00 17 ноября. Причины повреждения в министерстве не уточнили. «Ъ-Ярославль» сообщал, что 15 ноября из-за повреждения магистрального провода в четырех областях ЦФО, в том числе в Ярославской, не работал интернет «Ростелекома».

Антон Голицын