Simple Group запустила производство премиальной водки «Арктика»

Simple Group запустила производство водки под брендом «Арктика», сообщили “Ъ” в компании. Продукция позиционируется как премиальная. Бутылка 0,5 л в рознице будет стоить 899 руб., 0,7 л — 1,17 тыс. руб.

Реализацию планируется вести в торговых сетях и заведениях общепита. Разлив «Арктики» осуществляется на мощностях ликеро-водочного завода «Нива» в Санкт-Петербурге.

Объем производства и вложений в новую линейку в Simple Group не привели. Запуск «Арктики», по мнению президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, может обойтись Simple Group в сотни миллионов рублей с учетом затрат на продвижение.

Simple Group основана в 1994 году Максимом Кашириным и Анатолием Корнеевым. Сейчас в компанию входит 161 винотека. Также Simple Group развивает ресторан Grand Cru и школу вина «Энотрия». В портфеле собственных брендов водки Simple Group до сих пор был только один — бренд «Онегин», запущенный в 2016 году. Продукция позиционируется в суперпремиальном сегменте. Бутылка 0,5 л в рознице сейчас стоит 1,09 тыс. руб.— на 21,3% дороже «Арктики».

Подробности — в материале «Ъ» «Северный завоз».