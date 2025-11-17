Восемь человек готовы бороться за пост мэра Кызыла

Восемь человек подали заявления для участия в конкурсе на пост мэра (главы администрации) Кызыла. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщила глава города, спикер хурала представителей (муниципальный парламент) Ирина Казанцева.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Виды Кызыла

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фамилии соискателей не указываются. 19 ноября состоится заседание конкурсной комиссии, на котором заявления будут рассмотрены на соответствие требованиям регламента. По ее итогам будет определен круг претендентов для участия в конкурсе.

Как писал «Ъ», в начале ноября хурал представителей досрочно отправил в отставку мэра-единоросса Карима Сагаан-оола. Ранее Верховный суд Тувы удовлетворил соответствующий иск главы столицы Республики Тыва. По мнению депутатов, мэр не справлялся с управлением городским хозяйством.

Валерий Лавский