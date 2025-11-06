Мэр Кызыла отправлен в отставку

Хурал представителей Кызыла (собрание депутатов) досрочно отправил в отставку мэра-единоросса Карима Сагаан-оола. Ранее Верховный суд Тувы со второй попытки удовлетворил соответствующий иск спикера городского парламента Ирины Казанцевой. По мнению депутатов, мэр не справлялся с управлением городским хозяйством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Республики Тыва Фото: Правительство Республики Тыва

В частности, в вину Кариму Сагаан-оолу ставилось то, что значительная часть автобусов МУП «Кызылгортранс» находится в неисправном состоянии и в Кызыле не работают 85 пожарных гидрантов. Также горсовет многократно находил нарушения при содержании скверов и парков, а также указывал на проблемы, связанные с вывозом мусора.

Как прокомментировала «Ъ-Сибирь» пресс-секретарь мэрии Кызыла Азиана Тембрель, Карим Сагаан-оол намерен обжаловать решение Верховного суда и добиться восстановления в должности. «Процесс по восстановлению справедливости в суде продолжится. Команда мэрии города Кызыла в лице действующих руководителей поддерживает решение Карима Байлак-ооловича обжаловать решение»,— подчеркнула она.

Хурал представителей Кызыла уже объявил конкурс на назначение нового мэра. Он запланирован на 25 ноября. Врио мэра назначен глава земельного департамента городской администрации Вячеслав Судер-оол.

Карим Сагаан-оол возглавлял исполнительную власть Кызыла с 2018 года. В 2022-м он вновь выиграл соответствующий конкурс, получив в муниципальном парламенте поддержку 18 депутатов из 24. Но по итогам 2022 года хурал представителей признал его работу неудовлетворительной.

Михаил Кичанов