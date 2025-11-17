Очереди на ввоз автомобилей в Россию могут растянуться до конца ноября

На границах с Китаем, Казахстаном и Киргизией, через которые проходит импорт машин в РФ, остаются очереди автовозов, рассказали “Ъ” дилеры. Это связано с резким ростом поставок в преддверии изменений правил расчета утилизационного сбора. По подсчетам «Автодома», в очередях может находиться 3–4 тыс. автовозов.

Часть собеседников “Ъ” на авторынке сообщает об «огромных очередях» и усугублении обстановки по сравнению с октябрем. Распространяется практика «платной» очереди, которая тоже растягивается (электронную очередь бронируют боты, которым нужно платить за ее снятие), добавил один из источников “Ъ”.

Большинство опрошенных “Ъ” дилеров и логистических компаний говорят, что наиболее сложная ситуация на границе с Казахстаном, через который идет транзит из Китая.

По данным гендиректора Независимой сервисной компании Олега Черникова, всего на пунктах пограничного контроля с Казахстаном стоит около 9 тыс. фур. В «Автодоме» оценивают очередь в 2,5 тыс. грузовиков и автовозов. Это, по мнению дилера, свидетельствует о «критическом уровне заторов».

