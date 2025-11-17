Аэродром «Подкаменная Тунгуска» под Красноярском отремонтируют за 1,1 млрд руб.

ФКП «Аэропорты Красноярья» объявило тендер на проведение капитального ремонта аэродрома «Подкаменная Тунгуска» в поселке Бор Красноярского края. Стартовая цена контракта составила более 1,1 млрд руб., указывается на портале госзакупок. Заявки на участие в торгах принимаются до 25 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит провести капитальный ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, а также места стоянки воздушного судна. Срок исполнения контракта установлен до 15 декабря 2027 года.

Работы будут профинансированы из федеральной субсидии на 2025 год.

ФКП «Аэропорты Красноярья» появилось в ходе реорганизации ФГУП «Авиапредприятие Черемшанка» в 2012 году. Предприятие управляет 12 аэропортами в Красноярском крае. По данным Rusprofile, по итогам 2024 года выручка ФКП «Аэропорты Красноярья» составила 547 млн руб., чистый убыток — 1,3 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале октября был объявлен тендер на проведение капитального ремонта аэродрома Туруханск в Красноярском крае за 987,2 млн руб.

Александра Стрелкова