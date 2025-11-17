Губернатор Свердловской области Денис Паслер проведет прямую линию 26 ноября

Денис Паслер проведет свою первую прямую линию на посту губернатора Свердловской области — она пройдет 26 ноября, передает региональный департамент информационной политики.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Трансляция начнется в 18:00 на телеканалах «Россия 24» и ОТВ, радиостанциях «Радио России» и «Вести FM», а также в социальных сетях губернатора и региона. Жители области могут заранее задать свои вопросы в соцсетях главы области в Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассники», на его официальном сайте, а также через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

Денис Паслер был избран губернатором Свердловской области по итогам трехдневного голосования 12-14 сентября. Ранее, после отставки Евгения Куйвашева в марте 2025 года, президент Владимир Путин предложил господину Паслеру, возглавлявшему на тот момент Оренбургскую область, «вернуться в родные места» — в 2012-2016 годах он занимал должность председателя правительства Свердловской области.

Ирина Пичурина