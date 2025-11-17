Новосибирская область получит 11,5 млрд рублей по кредитам и облигациям

В ноябре Новосибирская область нарастила объем заимствований. Об этом сообщила заместитель министра финансов региона Татьяна Васильева 17 ноября на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова.

По словам госпожи Васильевой, 13 ноября состоялся сбор заявок на приобретение областных облигаций. Объем размещения составил 5 млрд руб.

«На прошедшей неделе заявлялись также на контрактацию по кредитам. Откликнулись Альфа-банк и Газпромбанк. Контракты заключены на общую сумму 6,5 млрд руб.»,— добавила замминистра.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее, в ходе представления проекта бюджета Новосибирской области на 2026 год, вице-премьер — министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко сообщал, что государственный внутренний долг Новосибирской области в 2026 году вырастет до 174,9 млрд руб. Согласно сайту минфина, на 1 октября госдолг региона составлял 94,11 млрд руб., ожидаемый результат 2025 года — 132 млрд руб.

Валерий Лавский