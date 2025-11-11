Новосибирская область планирует бюджет с растущими дефицитом и госдолгом

Законодательное собрание Новосибирской области приступило к обсуждению проекта бюджета региона на 2026 год. 11 ноября публичные слушания с представлением документа прошли на площадке областного парламента.

Как сообщил вице-премьер — министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко, доходы области в будущем году прогнозируются в объеме 324,86 млрд руб., расходы — 369,15 млрд руб. Таким образом, дефицит должен составить 44,29 млрд руб. Планируется, что в следующие два года дефицит будет нарастать. По итогам 2027 года он достигнет отметки в 47,22 млрд руб., 2028-го — 50,02 млрд руб.

Согласно документу, государственный внутренний долг Новосибирской области в 2026 году вырастет до 174,9 млрд руб. В 2024 году этот показатель был равен 84,9 млрд руб., в 2025-м ожидается его рост до 132 млрд руб.

11 ноября губернатор Андрей Травников своим постановлением утвердил исполнение бюджета Новосибирской области за девять месяцев 2025 года. Доходы региона за январь-сентябрь составили 216,88 млрд руб., расходы — 250,37 млрд руб.

Валерий Лавский