Жители Эквадора проголосовали против возвращения иностранных военных баз

Президент Эквадора Даниэль Нобоа признал результаты референдума, в ходе которого жители страны отклонили его инициативы по снятию запрета на иностранные военные базы, а также по отмене обязательного государственного финансирования политических партий и сокращению численности депутатов парламента. В своей публикации в социальных сетях президент сообщил, что «уважает волю народа Эквадора».

Президент Эквадора Даниэль Нобоа

Фото: Santiago Arcos / File Photo / Reuters

Даниэль Нобоа также заявил, что продолжит работать над улучшением страны, «используя все имеющиеся инструменты». Как передает Reuters, в настоящее время обработано почти 90% бюллетеней, две трети участников высказались против возвращения иностранных военных баз, против второй инициативы высказались 61% голосовавших.

Национальный избирательный совет Эквадора объявил дату референдума в конце сентября. Вопрос размещения иностранных военных баз в южноамериканской стране был инициативой президентства, как часть стратегии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Конституция Эквадора запрещает размещение иностранных военных баз на территории страны. Такие поправки в нее были внесены в 2008 году. На протяжении десяти лет до этого в Эквадоре действовала военная база США.

