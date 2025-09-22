В Эквадоре проведут референдум по размещению иностранных военных баз
Избирательный совет Эквадора одобрил проведение 16 ноября национального референдума по вопросу размещения иностранных военных баз на территории страны. Вторым вопросом референдума станет отмена обязательного государственного финансирования политических партий. Заявление опубликовано в соцсетях главы Национального избирательного совета Эквадора Дианы Атамайн.
Вопрос размещения иностранных военных баз в южноамериканской стране является инициативой ее действующего президентства Даниэля Нобоа, как часть стратегии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, сообщает Reuters. По мнению президента, для того, чтобы эффективно противостоять наркокартелям, «необходимо действовать сообща с другими странами». США поддерживает инициативу Эквадора.
Оппозиция внутри страны полагают, что иностранное военное присутствие «само по себе не решит проблемы безопасности Эквадора», в связи с этим правительству следует сосредоточить усилия на выработке «четкого плана борьбы с наркопреступностью».
Конституция Эквадора запрещает размещение иностранных военных баз на территории страны. Такие поправки в нее были внесены в 2008 году. На протяжении десяти лет до этого в Эквадоре действовала военная база США.