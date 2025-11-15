МЧС предупредило свердловчан о сильном снеге и гололедице 16 ноября

Главное управление МЧС по Свердловской области предупредило о сильном снеге и гололедице в ночь на 16 ноября. В связи с этим ожидаются осложнения на дорогах, жителям региона настоятельно рекомендуют проявлять осторожность.

Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями, избегать резких маневров и по возможности ограничить дальние поездки. Если вы попали в снегопад, рекомендуется перестроиться в правый ряд, включить аварийные огни и дождаться улучшения погодных условий.

По данным Уральского гидрометцентра, 16 ноября в Свердловской области ожидается облачная погода, ночью на юге региона — небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег), на севере области будет умеренный, местами сильный снег, а также мокрый снег, днем --небольшие осадки. На севере и в горах возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывы до 16 м/с. Температура ночью -2...+3°, на севере до -7°, днем +1...+6°, на севере до -4°. В Екатеринбурге в воскресенье, 16 ноября, ожидается небольшой дождь, мокрый снег, ночью +2°, днем +4°.

В понедельник, 17 ноября, в области ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью составит -4...-9°, днем 0...-5°. В уральской столице будет без осадков, ночью -5°, днем -1°.

Во вторник, 18 ноября, в Свердловской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), на дорогах гололедица. Ветер южный 4-9 м/с. Температура ночью составит -3...-8°, днем -1...+4°. В Екатеринбурге — без существенных осадков, ночью -4°, днем +3°.