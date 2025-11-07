Объявлен тендер на капремонт красноярского аэродрома Туруханск за 987 млн рублей

ФКП «Аэропорты Красноярья» объявило тендер на проведение капитального ремонта аэродрома Туруханск в Красноярском крае. Стартовая стоимость контракта — 987,2 млн руб., указывается на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит провести ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, а также места стоянки воздушного судна. Срок исполнения контракта установлен до 26 ноября 2027 года.

Работы будут профинансированы из федеральной субсидии на 2025 год. Заявки на участие в торгах принимаются до 14 ноября.

ФКП «Аэропорты Красноярья» появилось в ходе реорганизации ФГУП «Авиапредприятие Черемшанка» в 2012 году. Предприятие управляет 12 аэропортами в Красноярском крае. По данным Rusprofile, по итогам 2024 года выручка ФКП «Аэропорты Красноярья» составила 547 млн руб., чистый убыток — 1,3 млн руб.

Александра Стрелкова