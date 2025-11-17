Орбан сказал, что не стал бы забирать Закарпатье по предложению Путина

Премьер-министр Венгрии сказал, что отказался бы от воображаемого предложения президента России Владимира Путина забрать у Украины Закарпатье. Он добавил, что в подобные «авантюры пускаться не стоит».

Во время интервью глава немецкой медиагруппы Axel Springer Матиас Депфнер предложил Виктору Орбану представить ситуацию, в которой Владимир Путин предлагает присоединить Закарпатье к Венгрии. «Вы, немцы, уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли. Так что опыт подсказывает, что не стоит пускаться в эту авантюру»,— сказал господин Орбан (запись опубликована на YouTube).

Матиас Депфнер также попросил премьера Венгрии представить, что президент США Дональд Трамп решил разделить Европу на западную и российскую зоны. Он спросил, к какой части бы тогда примкнула Венгрия. Виктор Орбан ответил, что Венгрия — часть западной цивилизации, а этнические венгры имеют восточноевропейское происхождение. «Несмотря на эти генетические факты, мы принадлежим Западу»,— заключил он.