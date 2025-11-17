Мошенники стали чаще использовать детей для хищения денег

С января по октябрь 2025 года в России зафиксировали более 6 тыс. случаев, когда мошенники манипулировали детьми для хищения денег со счетов их родителей. Чаще всего злоумышленники находили жертв в сетевых компьютерных играх, соцсетях и мессенджерах.

Аналитики ИБ-компании F6 рассказали «Ъ», что общий ущерб от подобных преступлений может превышать 850 млн руб. Средний возраст детей, которых мошенники используют для кражи денег родителей — 10-14 лет.

Наименее защищенными от мошенников стали компьютерные игры, в которых пользователи используют псевдонимы и могут общаться в открытых чатах. Среди них — Roblox и Minecraft.

Подробнее — в материале «Ъ» «С родителями сводят счеты».