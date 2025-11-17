Итоговый дубль

Победителем завершившегося в Турине итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), как и в прошлом году, стал Янник Скиннер, который в двух сетах переиграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса. Вторая подряд победа итальянца на этом состязании принесла ему 24-й за карьеру и 6-й в нынешнем сезоне титул, а также немногим более $5 млн из $15,5 млн призового фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янник Синнер

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Янник Синнер

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Это было отличное завершение сезона АТР. На глазах 12 тыс. зрителей, заполнивших под завязку зал Inalpi Arena, два бесспорных лидера мужского тенниса провели красивый и непредсказуемый матч, который почти по всем параметрам резко контрастировал с довольно банальным прошлогодним финалом между Янником Синнером и американцем Тейлором Фритцем. Общим у двух встреч оказался только итоговый результат — победа итальянца в двух партиях.

Как ни старался Карлос Алькарас, тремя днями ранее гарантировавший себе первое место в мировом рейтинге по итогам года, Синнер доказал, что на крытых кортах он сейчас лучше.

Первый сет получился затяжным и продолжался 1 час 19 минут. Правда, 12 минут из них заняла пауза при счете «ровно» в четвертом гейме на подаче итальянца, связанная с оказанием медицинской помощи одному из болельщиков, и еще около 5 минут ушло на медицинский тайм-аут испанца после завершения девятого гейма. Двумя розыгрышами ранее Алькарас, который в очередной раз включил форсаж, пытаясь догнать тяжелый мяч, почувствовал неприятные ощущения в задней поверхности правого бедра. В подобных равных противостояниях решающее значение может иметь любой нюанс. И хотя Алькарас был по-прежнему быстр и достаточно резок, вполне возможно, в отдельных динамичных эпизодах недомогание все-таки чуть-чуть сказывалось на его действиях.

Давным-давно успев прекрасно изучить друг друга, оба соперника действовали именно так, как и ожидалось. Синнер плотно давил с задней линии, Алькарас не уступал в мощи и чаще менял ритм. В двенадцатом гейме испанец с помощью ювелирного укороченного удара и выхода к сетке выиграл два мяча подряд и заработал сетбол, но не принял вторую подачу итальянца.

А на тай-брейке решающим стал розыгрыш восьмого очка, которое Синнер выцарапал в эффектной игре на встречных курсах. Редко приходится видеть, как оппонентам Алькараса удается обвести его свечой, а затем эффектно завершить розыгрыш сочным смэшем.

Перед началом второго сета врач перебинтовал Алькарасу правую ногу. Но это не помешало ему сразу же взять подачу Синнера, который на фоне снижения концентрации внимания допустил две двойные ошибки и крайне неудачно провел еще один розыгрыш. Ответному брейку итальянца в шестом гейме сопутствовали нетривиальные обстоятельства. Принимая на брейк-пойнте, он явно киксанул на приеме, сыграв не центром ракетки, но мяч, пролетев по высокой дуге, угодил точно в заднюю линию. А затем завязался розыгрыш, по ходу которого Синнер идеально выполнил уже нацеленный удар в боковую линию и тонкий укороченный.

Пожалуй, единственным элементом в игре итальянца, оставлявшим желать лучшего в этот вечер, была подача. Но хотя процент попадания первого мяча во второй партии у Синнера постепенно снижался, психологическое давление на Алькараса, наоборот, росло. Ведь чем ближе было окончание партии, тем выше становилась цена любой его ошибки. И в двенадцатом гейме наступила развязка. Уступая 30:40, Синнер угадал направление второй подачи и принял слева навылет, после чего последовали две неточности Алькараса — у сетки и на задней линии. В итоге — 7:6 (7:4), 7:5 за 2 часа 15 минут.

Выиграв 24-й за карьеру и шестой в этом году и второй туринский титул, Синнер стал первым в истории триумфатором итогового турнира, защитившим титул без потери сета.

В общей же сложности он выиграл на Nitto ATP Finals уже 20 партий подряд. Более затяжная серия — 24 сета — за всю историю этого состязания была только у знаменитого американца чешского происхождения Ивана Лендла во второй половине 1980-х годов. Вполне возможно, что через год Синнер замахнется на этот рекорд. Чтобы побить его, нынешнему чемпиону требуется даже не три, а всего два с половиной матча.

Евгений Федяков