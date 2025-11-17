Жителей Петербурга предупредили об усилении ветра и гололедице 17 ноября

В Петербурге вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей города предупредили в региональном ГУ МЧС.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 17 ноября, в Петербурге местами прогнозируются порывы ветра до 15 м/с, на дорогах сохраняется гололедица уточнили в ведомстве.

Водителей и пешеходов просят соблюдать особую осторожность во избежание риска возникновения ДТП. Гражданам рекомендовано также держаться подальше от деревьев, навесов и ненадежных конструкций.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что на уборку последствий первого снегопада в Петербурге в минувшие выходные на улицы вышли более 600 единиц спецтехники.

Андрей Цедрик

