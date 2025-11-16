Министр обороны Сирии принял в Дамаске российскую делегацию

Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров прибыл с делегацией в Дамаск. Там он встретился с главой Минобороны переходного правительства Сирии, дивизионным генералом Мурхафом Абу Касрой. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны Сирии.

В пресс-релизе министерства отметили, что на встрече сирийская и российская стороны обсудили военное сотрудничество. Также делегации затронули тему «усиления механизмов координации в интересах обеих стран и в соответствии с устремлениями двух государств», утверждается в сообщении.

В октябре президент России Владимир Путин встретился со своим сирийским коллегой Ахмедом Аш-Шараа. Это был первый визит господина Аш-Шараа в Россию с момента свержения его предшественника Башара Асада в декабре прошлого года. В конце октября с главой сирийского Минобороны встретился глава Минобороны России Андрей Белоусов. Переговоры прошли в Москве. Господин Белоусов отметил, что встреча президентов России и Сирии дала новый импульс развитию военных отношений двух стран.

Как с Владимиром Путиным встретился президент Сирии и его коллеги — в репортаже Андрея Колесникова.