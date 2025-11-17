Не очень великое переселение народов

Российские демографы поспорили о перспективах программы переселения соотечественников на конференции в МГУ имени Ломоносова. По оценкам одних экспертов, переехать в Россию хотят «пара десятков миллионов» человек, другие называли цифру в 8,7 млн потенциальных граждан РФ. При этом российское правительство в ближайшие три года планирует принять в стране всего 56 тыс. переселенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В субботу, 15 ноября, прошла всероссийская научно-практическая конференция «Оценка масштабов и структуры репатриационного потенциала России». Модератор мероприятия, профессор Высшей школы современных социальных наук (ВШССН) МГУ Ольга Воробьева констатировала, что сегодня Россия критически «нуждается в людях». И если численность населения нельзя увеличить за счет естественного прироста, то «выручить Россию» могут миграционные процессы. В первую очередь речь должна идти о проживающих за границей соотечественниках.

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, введена указом президента в 2006 году. Ее цель — помочь вернуться людям, оказавшимся за пределами РФ после распада СССР. Участники программы и члены их семей могут рассчитывать на упрощенное получение гражданства и социальную поддержку. Утверждается, что в 2006–2024 годах этой программой воспользовались более 1,2 млн соотечественников.

Сегодня в Россию хотят приехать «пара десятков миллионов» соотечественников, заявил замдиректора ВШССН Александр Гребенюк, занимающийся оценкой реализации программы. Источник этих цифр он не уточнил, но посетовал, что далеко не все эти миллионы потенциальных россиян имеют конкретную «установку на переезд», в том числе из-за «геополитической турбулентности». Господин Гребенюк выразил надежду, что ситуация должна улучшиться после «окончания конфликта».

Совсем по-другому видят количество потенциальных новых граждан РФ в Институте стран СНГ. Замдиректора института Александра Докучаева рассказала, что в этих государствах соотечественниками себя считают 8,7 млн человек. Но, согласно опросам, реально готовы переехать в РФ лишь 3 млн из них. Да и это «максимальная оценка с большой натяжкой, поскольку это всего лишь намерение», признала она.

Отметим, что у правительства РФ надежды на перспективы переселения соотечественников еще более скромные.

Так, 14 ноября был опубликован план реализации программы с прогнозом количества переехавших в Россию переселенцев. Для 2026 года это 20 984 человека, для 2027 года — 18 731, а для 2028 года — всего 16 757. При этом в 2024 году программой воспользовались 31,7 тыс. человек — минимальный показатель за последние 14 лет (см. “Ъ” от 13 марта).

Также на конференции обсудили перспективы репатриации — еще одной возможности получить право на проживание в России и даже гражданство в упрощенном порядке. В январе 2024 года Владимир Путин ввел в законодательство понятие «репатриант» для четырех категорий лиц.

Первые — бывшие граждане СССР, родившиеся и проживавшие в РСФСР.

Вторые — иностранцы, имеющие родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР, СССР и Российской империи «в пределах государственной границы РФ».

Третьи — лица, добровольно оформившие выход из гражданства РФ, но в дальнейшем передумавшие.

Четвертые — граждане РФ, «постоянно проживавшие на территориях недружественных иностранных государств по состоянию на 24 февраля 2022 года и вернувшиеся в РФ в связи с утратой права на такое проживание».

С начала действия репатриационной программы заявку на участие в ней подали 3,5 тыс. человек, соответствующие свидетельства получили 3 тыс. человек, но в итоге лишь 1,8 тыс. действительно прибыли в РФ. Профессор ВШССН МГУ и главный научный сотрудник РАН Виктория Леденева предложила опираться на опыт других стран и привела в пример работу с потенциальными гражданами в Израиле и Польше. По ее мнению, необходимо активнее «приглашать в страну молодежь» и усилить соцпакет «бесплатными образовательными курсами».

А руководитель социального проекта «Путь домой» Анатолий Бублик заявил, что в стране «есть два региона, которые хоть каким-то образом компенсируют затраты» репатриантам,— это Калининградская и Нижегородская области. Также господин Бублик посетовал, что законодательство в этой сфере слишком размыто и нет отдельного ведомства, отвечающего за прием соотечественников и репатриантов:

«Все важные миграционные процессы в стране регулируются только указами президента»

Завкафедрой демографии ВШССН МГУ Владимир Ионцев сделал вывод, что в России давно назрела необходимость в отдельной «федеральной миграционной структуре». «МВД по своей сути — такая "запретительная" организация, которая борется с криминалом. И миграция у нее тоже превращается в сплошной криминал,— заявил ученый.— Комплексный подход к управлению миграцией возможен только при создании мощного министерства по миграции». Его предложение поддержали и другие эксперты.

Светлана Синица, Эмилия Габдуллина