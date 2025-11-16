Четвертый этап Гран-при России
Мужчины. 1. Марк Кондратюк — 278,65 балла (96,42+182,23). 2. Евгений Семененко — 274,91 (96,75+178,16). 3. Петр Гуменник — 265,76 (90,22+175,54).
Женщины. Аделия Петросян — 230,05 балла (78,83+151,22). 2. Алина Горбачева — 209,28 (68,86+140,42). 3. Ксения Гущина — 200,51 (68,07+132,44).
Танцы. 1. Александра Степанова—Иван Букин — 210,10 балла (84,32+125,78). 2. Екатерина Рыбакова—Иван Махноносов — 183,33 (73,39+109,94). 3. Варвара Жданова—Тимур Бабаев-Смирнов — 176,36 (70,65+105,71).