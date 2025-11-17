Молодых врачей ждет первая помощь

В следующем году вступит в силу требование обязательной отработки выпускников медицинских вузов и колледжей, учившихся на бюджетных местах. Как сообщал “Ъ”, принятие этой инициативы сопровождалось бурными дискуссиями. Среди прочего ее противники указывали на отсутствие твердых социальных гарантий для молодых специалистов, которые должны будут поехать работать в региональные поликлиники и больницы. Как выяснил “Ъ”, определенные меры поддержки для медиков уже существуют, но сильно отличаются в разных регионах. Над новыми инициативами там пока только задумываются.

Совет федерации на прошлой неделе одобрил закон об обязательных отработках выпускников медицинских вузов и колледжей, учившихся за госсчет. Эта инициатива вызвала у профессионального сообщества вопрос о мерах социальной поддержки выпускников, которых государство хочет отправить работать в регионы. “Ъ” решил выяснить, какие льготы и компенсации уже есть и готовы ли регионы вводить новые.

Для начала отметим, что с 2012 года в России действуют федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». При переезде молодого специалиста в сельскую местность они позволяют получить единовременную выплату на улучшение жилищных условий — до 2 млн руб. (итоговая сумма зависит от ряда условий). При этом медик должен отработать в учреждении не менее пяти лет.

Однако многие регионы вводят дополнительные меры поддержки из собственных бюджетов.

Так, в Бурятии и Забайкальском крае врачи, переезжающие в малые города и сельскую местность, могут получить до 3 млн руб. с учетом всех доплат (до 2 млн руб. в случае среднего медперсонала). В Ярославской области врачи по региональным программам получают 1–1,5 млн руб., а фельдшеры — 500–750 тыс. руб. Но там предусмотрены также отдельные именные выплаты на приобретение жилья в размере от 2,5 млн до 4 млн руб.

В Ульяновской области для врачей, прибывших в сельские населенные пункты, установлена единовременная компенсация в размере 1 млн руб. А для переезжающих в удаленные и труднодоступные территории — даже 1,5 млн руб. Для фельдшеров — 0,5 млн и 0,75 млн руб. соответственно.

В Тамбовской области врачам дефицитных специальностей, трудоустраивающимся в городские поликлиники, выплачивается 1 млн руб. (в 2025 году такую поддержку получили 20 человек). В Чувашии врачи первичного звена получают 200 тыс. руб. (выплачены 15 специалистам в 2025 году). А в Марий Эл с 2024 года доступна единовременная выплата в 3 млн руб. на улучшение жилищных условий (в этом году получили 10 врачей). В Ульяновской области фельдшерам и медсестрам, приехавшим работать на фельдшерско-акушерские пункты, выделяется 1 млн руб. на приобретение жилья.

Еще одна мера поддержки — предоставление служебного жилья.

Так, в Тюменской области за три квартала 2025 года были обеспечены служебными жилыми помещениями 244 медработника, еще 239 специалистов получили компенсацию коммерческой аренды. В Бурятии служебное жилье получили 33 врача, оплатили аренду еще для 105 человек. В Тамбовской области в отдельных районах для компенсации аренды выплачивается от 5 тыс. до 10 тыс. руб. ежемесячно. В Ульяновской области молодым специалистам компенсируют аренду до 5 тыс. руб. в месяц.

В Краснодаре с 2025 года медработникам государственных учреждений выплачивают 1,5 млн руб. для погашения первоначального взноса по ипотеке (при условии отработки пяти лет). В Чувашии предусмотрена социальная выплата на строительство или приобретение жилья в размере до 70% от его стоимости. В Татарстане действует целевая квота на внеочередное получение жилья по программе «Социальная ипотека».

Для медиков, работающих в сельской местности, широко практикуется полная или частичная компенсация ЖКУ.

В Тюменской области более 7 тыс. сельских медработников и пенсионеров из их числа получают 100-процентную компенсацию от установленных тарифов. В Чувашии ежемесячная компенсация части оплаты ЖКУ составляет 1670 руб. В Ульяновской области молодым сельским специалистам компенсируют 325 руб. в месяц на коммунальные услуги и до 5 тыс. руб. ежегодно на проезд к месту отпуска.

Также в Тюменской области готовы предоставить земельные участки, в Тамбовской области выплачивают «подъемные» при переезде. В Ульяновской области молодому специалисту здравоохранения при трудоустройстве в госучреждение положена единовременная выплата в 1 тыс. руб. и ежемесячная выплата в 1 тыс. руб. в течение трех лет. Для работающих в селе предусмотрены ежегодные выплаты — от 20 тыс. руб. в первый год до 60 тыс. руб. на третий год работы. (Тамбовская область) и ежемесячные доплаты молодым специалистам (Татарстан — 2510 руб., Санкт-Петербург — 4–5 тыс. руб.). Свои выплаты предусмотрены для студентов-«целевиков» и ординаторов. В Ярославской области студенты дважды в год получают по 14 тыс. руб., а ординаторы — по 22,3 тыс. руб. В Нижегородской области для студентов старших курсов предусмотрена ежегодная выплата в 20 тыс. руб. (получили 758 человек в 2024 году, 874 — в 2025-м).

В большинстве опрошенных “Ъ” регионов сообщили, что вопросы дополнительных мер поддержки будут прорабатываться после вступления закона в силу.

В минздраве Ульяновской области отмечают, что «введение дополнительных мер соцподдержки медработников в ближайшее время не планируется».

Главная проблема нового закона о целевом обучении заключается в том, что он накладывает дополнительные обязательства на студентов-медиков, но не дает им конкретных социальных гарантий, считает руководитель образовательного проекта для медиков Ordinatura.org Владислав Ледовский. Он перечисляет минимум, необходимый студентам-«целевикам»:

реальная стипендия от заказчика — не ниже МРОТ, а «не символические 500 руб.»;

оплата проезда и жилья — на месте практики, если она находится в другом городе;

предоставление общежития или компенсация за аренду жилья во время учебы.

Также меры поддержки нужны и для уже работающих медработников, говорит он:

прозрачная система оплаты труда «без навязывания неподъемной нагрузки»;

служебное жилье или компенсация при переезде в другой регион;

«подъемные» средства, размер которых должен регулярно индексироваться;

льготная ипотека, аналогичная IT-сфере;

отсрочка от армии и мобилизации на время отработки целевого направления.

«Молодого специалиста могут забрать в армию прямо в этот период, что нарушает все договоренности,— поясняет он.— Сейчас парни-медики не могут спокойно отрабатывать целевое. Их заберут в армию на год, а после этого уже придется продолжить отработку».

Наталья Костарнова; региональная корсеть “Ъ”