«Тайга Групп» купит не менее 50% в бывшей российской структуре Essity

Лесопромышленный холдинг «Тайга Групп» (входит в Sezar Group) станет новым совладельцем бывшей российской структуры шведской Essity. Речь идет о производителе бумажных санитарно-гигиенических изделий (СГИ) «Эволюция комфорта» («ЭвоКом», бренды Zemma, Libretta, Tellus и Somfort). По данным «Ъ», пакет холдинга составит не менее 50%. Сделка завершится после получения разрешения ФАС.

По словам собеседников «Ъ», переговоры о продаже «ЭвоКом» продолжались на протяжении нескольких месяцев. Изначально стоимость компании оценивалась с коэффициентом в х6 EBITDA. Однако на рынке считают, что цена сделки могла быть ниже. На это могли повлиять высокая кредитная нагрузка предприятия и сложная ситуация на рынке.

Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что вхождение «Тайга Групп» в «ЭвоКом» выгодно обеим сторонам. Сейчас у бывшей дочерней структуры Essity нет собственной варки целлюлозы. «Тайга Групп» может реализовать более стабильную стратегию вертикальной интеграции, которая позволит снизить стоимость управления активами.

