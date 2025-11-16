Партнерство углубилось в лес

У бывшей российской структуры шведской Essity, производителя бумажных санитарно-гигиенических изделий «ЭвоКом», появится новый совладелец — «Тайга Групп». По данным “Ъ”, речь может идти минимум о 50%. Партнером «Тайга Групп» в активе будут структуры Светогорского ЦБК. Такая связка обеспечит конкурентное преимущество, считают эксперты.

Лесопромышленный холдинг «Тайга Групп» (до мая 2025 года — «Сезар Инвест», входит в Sezar Group) договорился о покупке долей в крупном производителе бумажных санитарно-гигиенических изделий (СГИ) «Эволюция комфорта» («ЭвоКом», бренды Zemma, Libretta, Tellus и Somfort). Сделка завершится после получения разрешения ФАС.

Как говорится в сообщении «Тайга Групп», она планирует объединить бизнес «ЭвоКом» с уже принадлежащим ей АО «Сыктывкар Тиссью Груп» (бренд Veiro) для получения синергии в операционных процессах и логистике. Собеседники “Ъ”, близкие к «ЭвоКом», говорят, что делегация новых собственников приезжала в начале ноября на предприятие знакомиться с коллективом. По мнению источников “Ъ” на рынке, пакет «Тайга Групп» составит не менее 50%. В «ЭвоКом» и ФАС не предоставили оперативные комментарии.

«ЭвоКом» — бывшее подразделение шведской Essity, которая ушла с российского рынка в 2023 году. Мощность производства — более 140 тыс. тонн СГИ в год. В 2024 году выручка «ЭвоКом» выросла на 23,1%, до 33,4 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 5,1%, до 2,86 млрд руб. Долгосрочные обязательства составляли около 17 млрд руб.

Ранее пакет в «ЭвоКом» получили структуры Светогорского ЦБК, который на рынке связывают с совладельцем горно-металлургического холдинга «Евраз» Александром Абрамовым, рассказывали источники “Ъ” (см. номер от 23 октября). Собственники «ЭвоКом», говорят источники “Ъ” на рынке, будут партнерами в управлении и финансировании полученного актива.

Собеседники “Ъ” напоминают, что переговоры о продаже «ЭвоКом» тянулись несколько месяцев и изначально стоимость компании оценивалась с коэффициентом в х6 EBITDA.

Но, считают на рынке, конечная цена сделки могла быть существенно ниже с учетом высокой кредитной нагрузки предприятия и сложной ситуации на рынке СГИ.

Это вторая крупная покупка «Тайга Групп» за последние два месяца. В начале октября холдинг приобрел группу «Карелия Палп», в которую входит производитель бумаги Кондопожский ЦБК. «Тайга Групп» также владеет Сыктывкарским ЛПК и ООО «СевЛесПил».

Как отмечает глава Центра системных решений Денис Кондратьев, сделка по вхождению «Тайга Групп» в «ЭвоКом» выгодна всем сторонам. Сейчас у «ЭвоКом» нет собственной варки целлюлозы, а «Тайга Групп» сможет реализовать стратегию вертикальной интеграции, что дает более высокую стабильность и возможность снизить стоимость управления активами.

В частности, объединение позволит компаниям убрать лишние цепочки и замкнуть многие процессы, улучшив их экономику.

Финансовый эффект от объединения «Тайга Групп» и другие участники сделки смогут получить уже в ближайшее время, полагает аналитик.

По словам Дениса Кондратьева, с учетом активов новых владельцев вокруг «ЭвоКом» складывается хорошо сбалансированная группа, которая за счет размера и расширенных возможностей получит большое конкурентное преимущество. В перспективе он допускает перевод продукции участников сделки под один узнаваемый бренд, который будет проще и дешевле развивать. Эксперт напоминает, что «ЭвоКом» и «Сыктывкар Тиссью Групп» в основном работают в среднем ценовом сегменте, у которого более позитивные перспективы, чем у премиальной части рынка, где происходит сильный спад в связи с перепроизводством.

Ольга Мордюшенко