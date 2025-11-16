Экономические преступления с надбавкой

Правительство предлагает заметно увеличить штрафы по трем десяткам экономических преступлений — проект изменений в Уголовный кодекс внесен в Госдуму. Речь идет о таких преступлениях, как, например, уклонение от уплаты налогов, преднамеренное банкротство и незаконное предпринимательство. Инициатива обусловлена тем, что штрафы не индексировались много лет, к тому же власти уже подняли пороги для квалификации ряда экономических преступлений. Эксперты считают это «логичным шагом» — штрафы потеряли «карательный эффект». Впрочем, сомнения, что повышение штрафов приведет к либерализации при выборе наказания, у юристов остаются.

В Госдуму внесен правительственный проект изменений в Уголовный кодекс (УК), предусматривающий увеличение штрафов за три десятка экономических преступлений, в их числе уклонение от уплаты налогов, преднамеренное банкротство и т. п. Инициативу разрабатывал Минюст: в начале года ведомство отмечало, что размеры штрафов необходимо поднять на уровень накопленной инфляции, поскольку они не индексировались много лет (см. “Ъ” от 14 января).

Как отмечается в пояснительной записке, на практике уже наблюдается тенденция к росту сумм при назначении штрафов: в качестве основного наказания их размер все чаще «приближается к верхнему пороговому значению».

Схожая динамика наблюдается и при назначении штрафа как дополнительного наказания (например, одновременно с лишением свободы). Индексация проводится также на фоне повышения порогов крупного и особо крупного ущерба для квалификации ряда экономических преступлений. Например, значение крупного размера при неуплате налогов выросло с 15 млн до 18,75 млн руб., а особо крупного — с 45 млн до 56,2 млн руб. (см. “Ъ” от 12 марта 2024 года).

Рост штрафов из-за накопленной инфляции запланирован весьма серьезный. Например, максимальный штраф за незаконное предпринимательство планируется повысить с 300 тыс. до 1,5 млн руб., за нарушение авторских прав — с 200 тыс. до 1 млн руб., а за подделку денег — с 1 млн до 5 млн руб. Пересматриваются не только верхние пределы, но и минимальные размеры штрафов:

Руководитель практики «Уголовная защита бизнеса» Novator Legal Group Эльвин Байдин отмечает, что вслед за повышением «размерных признаков» для отдельных экономических преступлений должен увеличиваться и размер наказания. Управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров также называет повышение штрафов «логичным продолжением позиции», само же увеличение поспособствует пополняемости бюджета и усилению негативного экономического эффекта для лиц, совершивших преступление.

Юрист адвокатского бюро «След» Алексей Никитин отмечает, что необходимость ужесточения санкций в УК обусловлена в первую очередь высокой инфляцией: штрафы, которые не пересматривались более десяти лет, «фактически теряют карательный эффект». По мнению партнера юрфирмы МЭФ LEGAL Вадима Зарипова, в изменениях «можно усмотреть политику расширения экономического прагматизма»: штраф в целом предпочтительнее лишения свободы, поскольку «люди продолжают заниматься социально полезной деятельностью и к тому же погашают за счет этого штраф, пополняя казну, а не требуют расходов на содержание в колониях».

По словам Эльвина Байдина, увеличение штрафов в полтора-два раза окажет превентивное воздействие, но нельзя утверждать, что это окажет эффект на всех: при совершении преступлений с ущербом на «сотни миллионов-миллиардов» рассчитывать, что штраф в размере 4–5 млн руб. будет эффективной мерой, не приходится. «Не стоит питать иллюзий о том, что увеличение размеров штрафов приведет к какой-либо либерализации»,— говорит Алексей Никитин. Он поясняет, что штрафы не так часто применяются как основной вид наказания вовсе не из-за их размеров, а из-за «устойчивой убежденности правоприменителей» в том, что денежное взыскание само по себе не может являться достаточной санкцией за экономические преступления.

Евгения Крючкова