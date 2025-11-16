Владельцы страховщика ВСК готовят компанию к продаже

Владельцы ВСК, одного из крупнейших российских страховых домов, ищут покупателей на свой бизнес. Речь может идти о продаже как компании целиком, так и доли одного из основных владельцев, узнал «Ъ».

Один из источников сообщил, что для подготовки к продаже ВСК сокращает расходы. По мнению экспертов «Ъ», компания может сэкономить за счет закрытия нерентабельных филиалов, оптимизации ДМС-программ, сокращения избыточного штата и пересмотра агентских комиссий. Участники рынка также обращают внимание на то, что недавно в компании произошли заметные кадровые перестановки. Например, в июне сменился гендиректор, также в течение года компанию покинули заместители гендиректора по медицинскому страхованию, по управлению продажами и по развитию бизнеса.

У ВСК несколько десятков миллионов частных и полмиллиона корпоративных клиентов, так что компания интересна покупателям в первую очередь клиентской базой, отмечают эксперты. Стоимость актива оценивается в 12–20 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Доходный страховой дом».