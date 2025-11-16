Мособлсуд отказался смягчать наказание для экс-замглавы Росприроднадзора Митволя

Московский областной суд отклонил апелляцию на отказ первой инстанции в смягчении наказания для бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Как узнал «Ъ», на решение суда повлияла характеристика, составленная администрацией колонии, и размер задолженности по возмещению ущерба.

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ Олег Митволь в 2023 году

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

По словам адвоката господина Митволя, подзащитный не нарушал установленного порядка отбывания наказания в колонии, не привлекался к дисциплинарной ответственности, не получал взысканий. Подчеркивалось, что бывший чиновник добросовестно выполняет поставленные перед ним задачи, раскаивается по поводу совершенного преступления, возмещает причиненный ущерб. Из этого защита сделала вывод, что Олег Митволь для своего исправления не нуждается в полном отбывании назначенного наказания.

Прокуратура выступила против. В итоге апелляционная инстанция Мособлсуда не нашла нарушений, которые могли бы быть допущены при разбирательстве в суде первой инстанции, и отклонила апелляцию.

В сентябре 2023 года Олег Митволь был приговорен судом Красноярска к 4,5 года колонии общего режима за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он обвинялся в хищении более 900 млн руб. при проектировании красноярского метро.

