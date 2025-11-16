Орбан заявил, что Меркель «чаще жены» повышала на него голос

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель в прошлом в разговорах с ним позволяла себе переходить на повышенные тона. По его словам, она делала это достаточно часто. Об этом премьер-министр рассказал в подкасте MD meets.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан и Ангела Меркель в 2018 году

Фото: Francois Lenoir / Pool / Reuters Виктор Орбан и Ангела Меркель в 2018 году

Фото: Francois Lenoir / Pool / Reuters

«Бывало, она и на меня повышала голос — иногда даже чаще, чем моя жена. Это, конечно, не очень хорошо. Но это говорит о многом»,— сказал господин Орбан. По его словам, он никогда не соглашался с позицией госпожи Меркель по миграции и по «зеленому курсу». Но в вопросах о «стратегическом определении интересов Европы и отношений с Россией» он был согласен с коллегой «почти на все 100%».

Венгерский премьер назвал госпожу Меркель интеллектуалом и человеком широких взглядов. Несмотря на разногласия, ему нравилось работать с ней. Господин Орбан отметил, что Ангела Меркель сделала «много хорошего и для Германии, и для Европы».

В начале октября Ангела Меркель назвала чепухой мнение, что Виктор Орбан является «троянским конем» России в ЕС. Она указывала, что Венгрия, в отличие от других стран ЕС, не может отказаться от российских энергоресурсов из-за своего географического положения.