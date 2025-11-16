Доля построенных под заказчика складов в России начала снижаться

После долгого роста доля сделок built-to-suit (BTS; строительство под аренду или продажу конкретному заказчику) на российском рынке начала снижаться. В январе—сентябре она составила 38%. По данным консалтинговой компании IBC Real Estate, показатель сократился на 5 п. п. год к году. При этом классические арендные сделки стали заключать чаще.

Доля сделок на аренду складов за год выросла с 45% до 52%. Рост арендных соглашений в январе—сентябре — с 26% до 61%. В NF Group считают, что снижение доли BTS-сделок происходит в условиях общего охлаждения складского рынка. Основным драйвером спроса на построенные на заказ склады были маркетплейсы, которые сейчас замедлили экспансию.

До этого сегмент долго рос: с 2022 года по 2024 год он увеличил долю в общем объеме поглощения с 24% до 80%. По подсчетам экспертов, к концу года ввод объектов по BTS-сделкам достигнет 7 млн кв. м, прибавив 25% год к году. Однако большинство из них — BTS-проекты, начатые в предыдущие несколько лет.

