Подконтрольная экс-главе «Сбербанк Капитала» компания запустит производство замороженной пиццы

ООО «Бумеранг капитал» стало владельцем 65% в зарегистрированном в начале осени ООО «Колизей». Согласно данным ЕГРЮЛ, оставшиеся 35% — у Ильи Денисика.

«Бумеранг капитал» создана в 2024 году. Основной вид деятельности — производство хлебобулочных изделий длительного хранения. Согласно СПАРК, компания контролируется Ваганом Гаспаряном. В 2020–2023 годах он исполнял обязанности главы «Сбербанк (MOEX: SBER) Капитала».

В «Бумеранг капитале» рассказали «Ъ», что предприятие планирует выпускать замороженную римскую пиццу на арендованных мощностях в Москве. Потенциальный объем производства — 300 тыс. изделий в месяц. Продукцию планируется поставлять в розницу и заведения общепита.

Объем инвестиций в компании не раскрыли, но подчеркнули, что рассчитывают на быструю окупаемость. Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина называет полуфабрикаты одним из наиболее растущих сегментов FMCG-рынка. По ее оценке, до 2028 года их производство будет ежегодно прибавлять по 10–11%.

