В «деле о барокомплексе» экс-замгендира «Роскосмоса» Фролова появилась взятка

Дело о махинациях при создании барокомплекса для испытаний в интересах космической, авиационной и атомной отраслей готово для отправки в Генпрокуратуру. Основным обвиняемым проходит экс-замгендиректора ГК «Роскосмос» Олег Фролов, ранее возглавлявший Военно-космическую академию им. А. Ф. Можайского и Главное управление вооружения Минобороны. Он и другие фигуранты ознакомились с материалами уголовного дела, насчитывающего более 200 томов.

По делу проходят также предприниматель Дмитрий Филиппов, ранее работавший специалистом службы инновационной деятельности ПАО «Электромеханика», и его однофамилец Михаил Филиппов, директор подмосковного ООО «Кобитек». Всем троим вменяют особо крупное мошенничество и легализацию денежных средств (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, фигуранты получили 5 млн руб. от одного из подрядчиков за то, чтобы именно у него закупать «комплектующее оборудование и иные материалы» по ценам выше рыночных. Олег Фролов и предприниматели Филипповы свою вину отрицают.

Предполагаемые взяткодатели — директор фирмы и его заместитель — от уголовной ответственности за дачу взятки (ст. 291 УК РФ) освобождены в связи с «деятельным раскаянием». Но вместе с остальными им также инкриминируют мошенничество. Фигуранты отпущены под подписки о невыезде.

Уголовное дело о махинациях при создании барокомплекса было возбуждено 19 декабря 2023 года. Уже на следующий день Олег Фролов, Дмитрий Филиппов и Михаил Филиппов были задержаны, Басманный суд отправил их в СИЗО. Следствие считает, что фигуранты похитили бюджетные средства на сумму не менее 435 млн руб.

