Прокуратура оспорила решение суда вернуть на доработку дело экс-главы «Атомпромресурсов»
Прокуратура опротестовала решение суда вернуть следствию дело бывшего гендиректора инвестиционно-промышленной группы «Атомпромресурсы» Андрея Черкасенко для доработки. Защита господина Черкасенко настаивает, что фабулу обвинения нужно изменить, поскольку одному из потерпевших ущерб был возмещен.
Андрей Черкасенко
Фото: Архив Андрея Черкасенко
Андрей Черкасенко и предприниматель Артем Оржевский обвиняются в хищении $1 млн и 98 млн руб. у своих знакомых под предлогом приумножения их капитала. По данным следствия, в конце февраля 2016 года господин Черкасенко разработал преступный план по хищению средств, в который вовлек также Ярослава Иванцова (уже осужден), господина Оржевского и «не установленное следствием лицо». Сторона обвинения считает, что они похитили у Игоря Кожина — сына бывшего управделами президента, а ныне сенатора Владимира Кожина — $1 млн. Потерпевшему обещали инвестировать деньги с гарантированным доходом. Позднее Игорь Кожин заявил, что не имеет претензий к господину Черкасенко, поскольку тот рассчитался с ним — передал квартиру стоимостью более 100 млн руб.
Суд постановил вернуть дело на доработку. В прокуратуре же настаивают, что эпизод с господином Кожиным и так не вменяется в вину господину Черкасенко — он проходит как организатор преступной группы.
