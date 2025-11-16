Прокуратура оспорила решение суда вернуть на доработку дело экс-главы «Атомпромресурсов»

Прокуратура опротестовала решение суда вернуть следствию дело бывшего гендиректора инвестиционно-промышленной группы «Атомпромресурсы» Андрея Черкасенко для доработки. Защита господина Черкасенко настаивает, что фабулу обвинения нужно изменить, поскольку одному из потерпевших ущерб был возмещен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Черкасенко

Фото: Архив Андрея Черкасенко Андрей Черкасенко

Фото: Архив Андрея Черкасенко

Андрей Черкасенко и предприниматель Артем Оржевский обвиняются в хищении $1 млн и 98 млн руб. у своих знакомых под предлогом приумножения их капитала. По данным следствия, в конце февраля 2016 года господин Черкасенко разработал преступный план по хищению средств, в который вовлек также Ярослава Иванцова (уже осужден), господина Оржевского и «не установленное следствием лицо». Сторона обвинения считает, что они похитили у Игоря Кожина — сына бывшего управделами президента, а ныне сенатора Владимира Кожина — $1 млн. Потерпевшему обещали инвестировать деньги с гарантированным доходом. Позднее Игорь Кожин заявил, что не имеет претензий к господину Черкасенко, поскольку тот рассчитался с ним — передал квартиру стоимостью более 100 млн руб.

Суд постановил вернуть дело на доработку. В прокуратуре же настаивают, что эпизод с господином Кожиным и так не вменяется в вину господину Черкасенко — он проходит как организатор преступной группы.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Обвинение не согласилось с толкованием суда».