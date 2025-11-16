Более 10 тонн швейцарского сыра не пустили в Россию на границе в Псковской области

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора совместно с таможенниками остановили в МАПП Бурачки (Псковская область) фуру, в грузовом отсеке которой перевозилось 10,5 тонн твердого сыра, произведенного в Швейцарии. Товар был предназначен для получателя из Петербурга, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

По результатам совместного с таможенным органом досмотра была выявлена дата выработки сыра (21.10.2025), не указанная в ветеринарном сертификате. Таким образом, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на данный товар, подтверждающие его происхождение и безопасность, отметили в управлении.

Ввоз сыра на таможенную территорию ЕАЭС был запрещен, оформлен акт о возврате груза. Товар возвратили на сопредельную территорию.

Прежде «Ъ Северо-Запад» писал об изъятии псковскими таможенниками более пяти тонн санкционного сыра близ границы России с Республикой Беларусь.

Андрей Цедрик