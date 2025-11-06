Псковские таможенники изъяли чуть более пяти тонн санкционного сыра

Пять тонн санкционного сыра изъяли вблизи границы России с Республикой Беларусь. На продукцию не было товаросопроводительных документов, сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление

Сотрудники ведомства остановили грузовой автомобиль. При осмотре фургона таможенники нашли упаковки с двумя видами сыра. Их общий вес составил 5089 кг. В фуре везли 737,5 кг польского и 4351,5 кг голландского сыра. Эту продукция по российскому законодательству уничтожат.

По выявленному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ. Причастным к доставке санкционного товара грозит административный штраф в размере от 1000 до 2500 рублей.

Татьяна Титаева