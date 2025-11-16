Франция пообещала усилить давление на Россию после удара по Украине 14 ноября

Власти Франции пообещали усилить давление на Россию после ударов ВС РФ по территории Украины в ночь на 14 ноября. Об этом сообщается на сайте МИД страны. Ведомство утверждает, что российские войска в ту ночь задействовали около 430 беспилотников и 18 ракет.

Такие действия России, считают в министерстве, провоцируют «дальнейшую эскалацию» конфликта и демонстрируют «нежелание России вести мирный процесс». Франция выразила поддержку и солидарность с Украиной. В министерстве отметили, что страна продолжит вместе «со всеми партнерами» поддерживать Украину и оказывать давление на Россию.

14 ноября Минобороны России отчиталось об ударе по территории Украины. Согласно пресс-релизу, использовалось оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые баллистические ракеты «Кинжал» и ударные БПЛА. Подчеркивалось, что российские войска наносили удары только по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики. В МИД Азербайджана сообщили, что одна из российских ракет «Искандер» упала на территории посольства страны в Киеве. Российская сторона обвинения Баку не комментировала.