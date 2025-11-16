Дмитриев назвал редкостью молчание США о коррупционном скандале на Украине
Отсутствие комментариев из США насчет коррупционного скандала на Украине — редкость. Так считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание»,— написал Кирилл Дмитриев на своей странице в X. Так он прокомментировал публикацию телеканала Fox News о масштабном разбирательстве на Украине.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что провели операцию «Мидас» в энергетической отрасли. Была выявлена организованная преступная группа, которая похитила у государства $100 млн. На следующий день НАБУ предъявило обвинения восьми участникам схемы.
