Водителей в Москве предупредили о локальных ограничениях движения в понедельник

В центре Москвы 17 ноября возможны «локальные ограничения движения», сообщил столичный дептранс. Горожанам посоветовали пересесть на общественный транспорт.

В дептрансе отметили, что «на дорожное движение завтра также могут повлиять» мелкие ДТП, ремонтные работы и погодные условия. По прогнозу синоптиков, завтра в столице ожидаются снег, дождь и сильный ветер. Выезжать на дороги рекомендуется только на зимней резине.

Водителей призвали быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения, а также планировать маршрут заранее.