На реконструкцию насосной станции в Чебоксарах выделили 577,1 млн рублей

На реконструкцию насосной станции на водопроводной станции «Заовражная» в Чебоксарах выделили 577,1 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по реконструкции насосной станции, включая общестроительные, монтажные и пусконаладочные работы. В рамках проекта будут обновлены системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, автоматизации и противопожарной безопасности.

Работы будут выполняться в 5 этапов: с начала 2025 года по конец декабря 2025 года.

В августе глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщал, что на реконструкцию станции «Заовражная» в Чебоксарах планируется привлечь более 3 млрд руб: более 2,4 млрд руб казначейского инфраструктурного кредита и 635,9 млн руб из внебюджетных источников.

Влас Северин