В Германии создают подразделение полиции для борьбы с беспилотниками

Правительство Германии планирует инвестировать €100 млн в проект, призванный усилить защиту от беспилотников. Об этом Bild am Sonntag рассказал министр внутренних дел Александр Добриндт.

«Дроны и растущее число кибератак представляют собой новую гибридную угрозу, на которую мы решительно отвечаем», — сказал господин Добриндт.

По его словам, планируется закупить радиолокационные станции, подавители сигнала («глушилки») и дроны-перехватчики. Также к декабрю будет создано новое профильное подразделение полиции, в которое войдут 130 сотрудников. Они будут охранять Берлин, аэропорты и некоторые другие объекты.

В конце сентября Bild со ссылкой на источники сообщала, что власти ФРГ разрабатывают план борьбы с дронами. Собеседники газеты утверждали, что проект предполагает получение разрешения сбивать БПЛА при возникновении угрозы для жизни людей или критической инфраструктуры. Газета The Wall Street Journal сообщила, что в 2025 году в Германии отмечен значительный рост числа случаев несанкционированного использования БПЛА — более 1 тыс. инцидентов.