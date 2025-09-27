Bild: Власти Германии готовят план борьбы с подозрительными дронами

Правительство Германии разрабатывает секретный план по борьбе с неопознанными беспилотниками. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

Ответственно за разработку МВД Германии во главе с министром Александром Добриндтом. Главный пункт проекта — разрешение сбивать БПЛА при возникновении опасности для жизни людей или угрозе критической инфраструктуре.

В план также войдут меры по обнаружению и классификации незаконно запущенных дронов, электронному воздействию и перехвату управления беспилотниками. Кроме того, власти ФРГ планируют ужесточить наказание за запуск дронов над аэропортами. Сейчас идет работа над согласованием поправок. Вскоре их могут внести в закон о безопасности воздушного сообщения, следует из публикации.