Путин отдельно поговорил с главой «Роснефти» Сечиным во время визита Токаева

На текущей неделе у Владимира Путина состоялась отдельная встреча с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Об этом сообщается в сюжете телеканала «Россия 1».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Разговор Владимира Путина и Игоря Сечина прошел 12 ноября в Кремле, когда в Москве с официальным визитом находился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Глава «Роснефти» участвовал в российско-казахстанских переговорах в составе делегаций.

О том, как встретились президенты России и Казахстана — в репортаже Андрея Колесникова.