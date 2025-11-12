Тигры разума

12 ноября президент России Владимир Путин принял в Кремле президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который, как наблюдал специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, стал всеобъемлющим стратегическим партнером Владимиру Путину, а также окончательно договорился с ним о строительстве АЭС и о поставке в Казахстан долгожданных амурских тигров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли гимны близко к сердцу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли гимны близко к сердцу

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

После недолгого расставания Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев снова встретились в Кремле. На этот раз церемония была официальной, и даже можно сказать — беспрецедентно официальной. Достаточно сказать, что делегации двух стран были настолько велики, что им не хватило красной ковровой дорожки в половину длины Георгиевского зала, какой всем до сих пор хватало всегда, а теперь части казахстанских переговорщиков пришлось зайти в торец зала и выйти, так сказать, в тыл двум президентам.

В составе делегаций были непростые переговорщики. Так, присутствовали глава «Роснефти» Игорь Сечин и основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, которые были интересны хотя бы огромным количеством слухов вокруг них на фоне новых американских санкций. Впрочем, их интересы в Казахстане, видимо, не пострадают, а наоборот: оба обсуждали с казахстанскими коллегами нечто перспективное (не продажу ли зарубежных активов?), а с журналистами благоразумно не вступали ни в ближний, ни в дальний контакт.

Живее других интересовался происходящим Олег Дерипаска: в какой-то момент он, в отличие от всех остальных,— раз уж фото- и видеожурналисты, стоя прямо напротив российской делегации, причем в преобладающем численном составе, безостановочно снимали его и коллег-переговорщиков,— решил ответить им тем же и расчехлил свой телефон в их сторону. То есть это выглядело как жесткая ответка.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин между тем, завидев, что притомившийся, видимо, глава ВТБ Андрей Костин благодушно присел на банкетку в зале, как на скамейку в парке, в ожидании начала торжественной церемонии, подошел к нему и погладил по голове. Не факт, что тот чем-то заслужил. Мог и просто погладить.

Президенты быстро прошли к центру зала с разных его сторон, заиграли гимны. Казахстанские министры, когда играл их гимн, держали руки вроде бы у сердец по примеру своего президента — а на самом деле некоторые почему-то заметно ниже, так что складывалось впечатление, что у них там что-то болит. И все они при этом пели.

Этого нельзя было сказать о российских переговорщиках. К сердцу руку не приложил никто, да и молчали почти все, за исключением, между прочим, того же Андрея Костина, который запел с первой ноты. Стоявший рядом с ним Олег Дерипаска, впрочем, видимо, не выдержал такого соседства, был захвачен энтузиазмом и также подхватил со второго куплета. Ведь и у стоявшего по другую руку от Андрея Костина гендиректора холдинга «Росхим» Эдуарда Давыдова тоже в конце концов сдали нервы, и он тоже вступил, хотя и на последних звуках музыки. Трио было бесподобным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Сечин и Вагит Алекперов не выглядели разбитыми

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Игорь Сечин и Вагит Алекперов не выглядели разбитыми

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Telegram-каналы поспешили отметить, что среди членов делегаций снова не был замечен министр иностранных дел Сергей Лавров, однако вот как прокомментировали мне это событие информированные источники: «Своим согласованным уже дважды отсутствием Сергей Лавров продемонстрировал свое однозначное отношение к сплетникам. И нет, это не олимпийское спокойствие. Это спартаковский гол!»

Сразу после церемонии встречи и представления членов делегаций начались переговоры в узком составе, причем всем, кажется, было понятно, что все, о чем стоило поговорить, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили накануне вечером на квартире у президента России.

Но некоторые слова были сказаны и теперь.

— Я хотел бы выразить сердечную признательность за исключительное гостеприимство,— говорил президент Казахстана.— В ходе нашего визита мы воочию убедились и видим, что российская сторона тщательно подготовилась, продумала буквально мельчайшие аспекты, нюансы данного мероприятия.

Как будто обычно бывает иначе.

Но были и более многозначительные заявления.

— Для нас государственный визит в Российскую Федерацию — это, пожалуй, основное событие нынешнего года,— добавил Касым-Жомарт Токаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Костин и Олег Дерипаска знают слова гимна

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Андрей Костин и Олег Дерипаска знают слова гимна

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

То есть он дал понять, а вернее, прямо сказал, что для него этот визит важнее только что состоявшейся встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне.

— Нет ни одной сферы,— говорил президент Казахстана,— где бы мы не соприкасались с Российской Федерацией и не осуществляли сотрудничество... Действительно стратегическое партнерство, союзнические отношения между нашими государствами — это не просто фигура речи или политическая вежливость, а на самом деле это суть нашего сотрудничества, и мы со всей ответственностью подходим к нашим обязательствам в том, что касается подписанных документов.

Он, правда, как и накануне, предпочел оговориться:

— Да, действительно, иногда возникают разночтения, возникают вопросы, но без этого жизнь невозможна, и отрадно то, что находится решение всех вопросов, которые попадают в повестку дня рабочих встреч, переговоров. И мы с удовольствием констатируем, что каких-либо проблем в наших двусторонних взаимоотношениях не существует!

Кажется, это и называется «Не бросайте меня в терновый куст!». Не стоило убеждать в этом второй день подряд с такой энергией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены российской делегации представились президентам

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Члены российской делегации представились президентам

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

— Особо хотел бы отметить сотрудничество с Российской Федерацией в области атомной энергии,— продолжал президент Казахстана.— Мы близки к подписанию очень важных соглашений, которые откроют путь к строительству, к реальному строительству атомной станции в сотрудничестве с «Росатомом». Это действительно важное событие, прорывной проект.

Касым-Жомарт Токаев между тем увлекся рассуждением о пользе образования:

— Я вообще уделяю очень большое внимание образованию, поскольку считаю, что мы должны создать условия именно для молодежи наших государств, передать им эстафету в нужное время, эстафету дружбы, сотрудничества, чтобы они знали друг друга хорошо.

Видимо, Касым-Жомарт Токаев и в самом деле думает о том, кому передать эстафету.

Да и кто не думает?

— Мы, конечно же, как вы правильно заметили, начинали работать в условиях единого государства,— продолжал президент Казахстана,— единого политического, гуманитарного пространства. Но сейчас молодежь, которая на подходе, им по 30–35 лет, и они не застали того, единого государства... Наша задача состоит в том, чтобы передать эту эстафету, как я выразился, знаний друг о друге и понимание крайней важности развития сотрудничества по всем линиям между Казахстаном и Российской Федерацией в новой исторической, геополитической реальности. И наша молодежь должна понимать, что без этого дальнейшее существование в этом неспокойном мире уже невозможно!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов (третий слева) на всякий случай не отходил от первого вице-премьера Дениса Мантурова (второй слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов (третий слева) на всякий случай не отходил от первого вице-премьера Дениса Мантурова (второй слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Касым-Жомарт Токаев видел то, что временем закрыто. На самом деле он, кажется, говорил о том, что ведь имеет решающее значение. Он предлагал способ удержаться в орбите друг друга, и если это кому-нибудь нужно, то это способ.

Президент Казахстана предложил Владимиру Путину приехать в Астану с ответным визитом. Вот господин Трамп вряд ли приедет, а господин Путин уже собирается.

Переговоры в расширенном составе были еще короче, чем в узком (но длиннее, чем тост президента Казахстана потом, на обеде, когда он сказал, что Россия — «Богом данный сосед!..», так что померкли все-таки наконец его же слова в американском Белом доме о «президенте мира» Дональде Трампе)...

В Малахитовой гостиной пресс-конференция тоже оказалась не нужна: обошлись заявлением. Пока ждали, можно было осмотреться в поисках, к примеру, молодежи, но из молодежи замечен тут был только глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, который в какой-то момент, не уверенный, видимо, в своем личном ресурсе, попросил помощи у первого вице-премьера Дениса Мантурова («Ну надо же решить!..») и уже вместе с ним подошел к двум очень уже не молодым казахстанским коллегам, с которыми все, похоже, сразу, впрочем, и решили.

Президенты и члены делегаций потом подписали много документов, и соглашение о всеобъемлющем партнерстве в том числе. И о том, что Казахстану будут переданы не только технологии ядерного цикла, а и амурские тигры из золотого российского запаса. Когда-то тигры то и дело, как известно, преступно пересекали границы соседствующих регионов двух стран (позже на стороне Казахстана они пропали — возможно, просто переметнулись), и видеоконференция этих регионов тоже состоялась в присутствии двух президентов.

Все уже знали, что вечером в Большом театре состоится гала-концерт. И споет им та самая Роза Рымбаева, из той самой страны, которой уже нет и которую не застала, как выразился Касым-Жомарт Токаев, молодежь, какой еще нет, и подпоют все участники концерта, которые есть.

Тут-то и выяснится, что без этого дальнейшее существование в этом неспокойном мире невозможно.

Андрей Колесников