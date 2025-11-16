Азербайджан завершает строительство Зангезурского коридора на своей территории

Строительство Зангезурского коридора на территории Азербайджана близится к завершению. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте, передает агентство «Азертадж».

По словам господина Алиева, железная дорога с пропускной способностью 15 млн тонн станет на начальном этапе важной артерией Среднего коридора — транскаспийского международного транспортного маршрута. Он сообщил, что также близится к завершению и строительство автомагистрали, которая будет частью Зангезурского коридора. Развитие проекта имеет стратегическое значение: за последние три года грузоперевозки по Среднему коридору через Азербайджан выросли на 90%, добавил президент.

Зангезурский коридор — транспортная артерия, которая пройдет через Сюникскую область Армении и соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой. Проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» после того, как на встрече с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали декларацию о мирном урегулировании.