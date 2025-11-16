Проба олимпийского конька

Московская «ЦСКА Арена» приняла четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию, где выступили получившие олимпийские квоты одиночники — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Падение с четверного тулупа не помешало двукратной чемпионке страны одержать победу на турнире. Аделия Петросян на 20 с лишним баллов оторвалась от завоевавшей серебро Алины Горбачевой. Петр Гуменник, допустивший грубые ошибки в обеих программах, стал третьим, уступив Марку Кондратюку и Евгению Семененко.

Победившая на этапе Гран-при России в Москве Аделия Петросян (на фото) почти на 20 баллов опередила занявшую второе место Алину Горбачеву

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Главный фаворит в женском одиночном катании определился, как только были опубликованы списки участников московского этапа. Им стала двукратная чемпионка России Аделия Петросян, которая продолжает «нащупывать» лед перед главным стартом в своей жизни — Олимпийскими играми в Милане. Спортсменка с запасом почти в 10 баллов лидировала после короткой программы. Перед произвольной программой фигуристка заявила четверной тулуп, трижды покорившийся ей на разминке. А вот во время проката она упала с квада. С остальной частью программы под аргентинскую композицию «Yo soy Maria» Петросян справилась без проблем: все прыжки были исполнены без недокрутов и с приличными надбавками, вращения сделаны на высший, четвертый уровень. Заметен прогресс по сравнению с выступлением на первом этапе Гран-при в Магнитогорске в конце октября. Фигуристка, продолжающая набирать форму, прибавила как в технической составляющей, так и в презентации программ. Сказалось это и на результатах — 223,00 балла в Магнитогорске против 230,05 в Москве. При этом Петросян никак не может восстановить один «элемент», без которого невозможны большие победы,— уверенность в себе. Именно этот компонент помогал ей выигрывать все старты на протяжении двух сезонов и «заколачивать» квады и триксели, отправляя в нокаут всех соперниц. Психологическую составляющую не самых удачных прокатов действующей чемпионки страны подметила ее тренер Этери Тутберидзе. «Ты на нем (четверном тулупе.— “Ъ”) слишком зациклена, отпусти себя»,— сказала она своей подопечной после исполнения произвольной программы.

В феврале Аделия Петросян выступит на Олимпиаде, а потому велик соблазн сравнить ее результаты с оценками возможных будущих соперниц, большая часть которых, в отличие от россиянки, имеет солидный опыт выступлений на международной арене. Необходима оговорка, что на внутренних стартах судьи оценивают спортсменов гораздо лояльнее, чем на мировых. Сейчас проходят этапы серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU), где принимают участие спортсмены, входящие в элиту мирового фигурного катания. Лучший результат за четыре прошедших турнира показала трехкратная чемпионка мира японка Каори Сакамото — 227,18 балла по сумме двух программ, что почти на 3 балла меньше, чем у Петросян. Если рассматривать попытки исполнения элементов ультра-си (четверные и аксель в три с половиной оборота), то сравнение будет не в пользу российской фигуристки, хотя на сложные прыжки по-прежнему решаются заходить немногие. Квад-тулуп, пусть и с недокрутом, выполнила японка Рион Сумиёси. Тройной аксель, который пока не удается восстановить Аделии Петросян, покорился трем фигуристкам: японкам Ами Накаи и Ринке Ватанабэ, а также американке Эмбер Гленн.

Победителем московского этапа в мужском одиночном катании стал чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк. Произвольную программу с четырьмя квадами (и падением на тулупе) он исполняет под саундтрек к фильму «Список Шиндлера», который у поклонников фигурного катания в первую очередь ассоциируется с олимпийским прокатом Юлии Липницкой в 2014 году. По сумме двух прокатов Кондратюк получил 274,91 балла, почти на 4 балла обогнав Евгения Семененко. Подопечный Алексея Мишина, до сих пор восстанавливающийся после травмы колена, в этом сезоне выступал впервые.

Однако все внимание было приковано не к победителю и серебряному призеру этапа, а к замкнувшему тройку лучших Петру Гуменнику. В сентябре он вместе с Аделией Петросян выиграл олимпийский квалификационный турнир и получил путевку на миланские Игры. На московском турнире у него получилось далеко не все. В короткой программе подвел четверной лутц. В произвольной, где фигурист выступает в образе Евгения Онегина, из пяти заявленных квадов без ошибок были исполнены только три: флип, риттбергер и сальхов в каскаде с тройным тулупом. Лутц и сольный сальхов, на котором судьи отметили недокрут, Гуменник чуть не уронил, оба раза приземлившись на две ноги. И еще упал с тройного флипа. За два проката спортсмен получил 265,76 балла. С таким результатом он мог бы стать призером на всех этапах Гран-при ISU и даже опередил бы француза Кевина Эймоза, ставшего победителем (253,53) турнира в американском Лейк-Плэсиде, где фигуристы устроили «феерию» из падений и недокрутов.

Таисия Орлова