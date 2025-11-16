Бонусные карты и программы лояльности при покупках используют 48% петербуржцев

Каждый второй (50%) житель Петербурга тщательно подходит к крупным покупкам — заранее изучает скидки и акции, чтобы сэкономить. Почти столько же (48%) активно пользуются программами лояльности, бонусными картами и купонами при покупках в магазинах. Такими данными по итогам собственного исследования с «Ъ Северо-Запад» поделились аналитики страховой компании «Росгосстрах Жизнь».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно итогам опроса, еще 43% респондентов в Петербурге выбирают категории повышенного кешбэка в мобильных банках, чтобы максимально эффективно расходовать деньги. Треть (32%) жителей города сравнивают цены в разных магазинах и на маркетплейсах, отдавая предпочтение тем, где товар стоит дешевле. При этом 9% признались, что не всегда ищут самые выгодные предложения, и приобретают необходимое по мере возникновения потребности.

Большинство жителей Северной столицы отслеживают свои расходы с помощью цифровых инструментов. Две трети (66%) смотрят статистику в онлайн-банках или используют специальные приложения для учета трат. Лимиты на расходы в месяц устанавливают 10% респондентов, еще 11% доверяют контроль бюджета членам семьи, а 4% применяют другие методы. Не контролируют свои траты вовсе только 9% респондентов.

Прежде «Ъ Северо-Запад» сообщал, что согласно другому исследованию, почти 30% жителей Петербурга знакомятся с новыми брендами на маркетплейсах.

Андрей Цедрик