Потребление алкоголя в Петербурге снизилось до 6,41 литра на человека в октябре

По итогам октября текущего года статистика потребления алкоголя в Санкт-Петербурге составила 6,41 литра на человека. Для примера, в сентябре жители города на Неве в среднем выпивали 6,55 литра, в августе — 6,52. При этом еще в феврале и марте 2025-го показатель составлял 7,18 литра на человека, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Приведенные цифры по Петербургу являются средними по РФ. В частности, среднестатистический житель Москвы в октябре потреблял 4,85 литра алкоголя. В то же время в Новосибирской области было выпито 8,36 литра на человека в среднем за последние двенадцать месяцев, в Республике Татарстан — 8,44 литра, в Свердловской области — 10,51 литра.

Традиционно наиболее низкие показатели фиксируются в субъектах Северо-Кавказского округа: в Чеченской республике потребление алкоголя составило лишь 0,12 литра на человека, в Республике Ингушетия — 0,62 литра, в Дагестане — 0,9 литра, в Кабардино-Балкарии — 2,21 литра, в Карачаево-Черкесии — 2,61 литра.

Стабильно сокращать потребление алкогольной продукции граждане РФ начали в начале весны 2025 года, говорится в исследовании. Так, в марте показатель по стране составлял 8,41 литра на человека, а в апреле снизился до 8,32 литра. В октябре текущего года он находился на отметке 7,74 литра. В целом по РФ снижение продолжается седьмой месяц подряд, сейчас показатель достиг минимума с 1998 года, отмечается в материалах ЕМИСС.

О том, как новые правила продажи спиртосодержащей продукции в регионах отразятся на рынке алкоголя РФ, читайте в материале «Ъ» «Градус падает».

Андрей Цедрик